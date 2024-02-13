منتج تأمين بقيمة 700 مليار دولار يعزز صعود سوق الائتمان الأمريكية

ارتفعت مبيعات منتج تأمين يستخدمه العملاء في المساعدة في تمويل نفقات فترة تقاعدهم بمستويات قياسية، ما يعزز الطلب على ديون الشركات وسندات الرهن العقاري التجارية.

ووفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" فقد صعدت مبيعات المعاشات التقاعدية -التي تسمح للعملاء بشراء الدخل بصورة فعالة لبقية حياتهم- إلى مستوى قياسي بلغ 385 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب مجموعة "ليمرا" التجارية للتأمين على الحياة. يمثل هذا ارتفاعا بنسبة 23 % مقارنة بالعام السابق. وباتت هذه المنتجات أكثر جاذبية، إذ تعني زيادة أسعار الفائدة الحصول على مدفوعات سنوية محتملة أعلى.

وخلف الستار، تشتري شركات التأمين على الحياة التي تبيع عادة منتجات المعاشات التقاعدية السندات لتوليد الدخل لها، لا سيما ديون الشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول بما فيها سندات الرهن العقاري. ربما يتراجع طلبها قليلا في العام الحالي بعد هبوط عوائد السندات، لكن "ليمرا" تتوقع بقاء مبيعات منتجات المعاشات التقاعدية قوية وفق معايير تاريخية.

التركيبة السكانية

تؤكد مشتريات شركات التأمين من السندات إلى أي مدى تقود التركيبة السكانية الطلب على العديد من أوراق الديون حاليا، وتبين سبب احتمال أن تبقى تقييمات سندات الشركات مرتفعة حتى مع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة النقدية نوعا ما.

قال تورستن سلوك، كبير خبراء اقتصاد "أبولو غلوبال مانجمنت" : "تتمثل المحركات الأساسية لطلب الائتمان حاليا في المستثمرين الأفراد ومعاشات التقاعد التي تسعى لجني عائدات أعلى، ومبيعات المعاشات التقاعدية التي تقودها عمليات تقاعد عدد أكبر من جيل طفرة المواليد وصعود أسعار الفائدة ما يوفر لحاملي وثائق التأمين مدفوعات شهرية أعلى".

ذكر إد ريردون، متخصص "دويتشه بنك" الاستراتيجي أن الأموال التي تجمعها منتجات المعاشات التقاعدية غالبا ما تذهب إلى الديون من الدرجة الاستثمارية، وعادة ما تكون بسعر فائدة ثابت وتراوح مدة استحقاقها من ثلاثة إلى عشرة أعوام، بما يواكب بصفة عامة فترات دفع أقساط المعاشات التقاعدية.

على صعيد سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية، يساعد الطلب من المعاشات التقاعدية والمستثمرين الآخرين الذين يخدمون المتقاعدين في استمرار التقييمات المرتفعة. يبلغ متوسط علاوة المخاطرة، أو فارق العائد، على سندات الشركة المصنفة (BBB-) أو ذات تصنيف أعلى هو 0.95 نقطة مئوية، مقتربة من أدنى مستوى خلال العامين الماضيين.

على مدى العقدين الماضيين، اقترب متوسط فروق العائد من 1.49 نقطة مئوية، بحسب بيانات مؤشر بلومبرغ.

شركات التأمين

كتب ريردون في مذكرة للعملاء بتاريخ 6 فبراير الجاري أن الاستثمارات القياسية في المعاشات التقاعدية ذات سعر الفائدة الثابت تمثل أيضا محركا قويا لطلب شركات التأمين على الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري. بحسب ريردون، فإن العائدات الإضافية للأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري المصنفة (AAA) خلال عام 2024 تفوق عائدات كل من ديون الشركات من الدرجة الاستثمارية وذات العوائد العالية.

كشفت بيانات جمعتها بلومبرغ أن متوسط فروق العائد للأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري المصنفة (AAA) مقابل سندات الخزانة بلغت 0.88 نقطة مئوية حتى الجمعة الماضية، بعد أن تراجعت 30 نقطة أساس تقريبا مقارنة بأعلى مستوى لها سجلته خلال أكتوبر الماضي.

على مدى العامين المقبلين، قد تبلغ مبيعات منتجات المعاشات التقاعدية 693 مليار دولار، بحسب تقديرات "ليمرا". تتوقع المجموعة وصول المبيعات إلى 331 مليار دولار العام الحالي، منخفضة عن 2023، لكنه مستوى كان سيظل قياسيا لو تحقق خلال 2022.

قال ديك مولاركي، مدير عام يشرف على استراتيجية الاستثمار وتخصيص الأصول في "إس إل سي مانجمنت" (SLC Management)، التي تدير أصولا بقيمة 264 مليار دولار: "شهد العامان الماضيان نشاطا قويا ومن المنتظر أن يحقق العام الجاري الأداء نفسه". وحذر من أن هبوط العوائد "سيؤثر في الطلب نوعا ما، لكنها ستستمر عند مستويات مقبولة، وسيظل العائد الإجمالي جذابا مقارنة بالمستويات التاريخية".

المعاشات التقاعدية ذات العائد الثابت المؤجلة

من بين أنواع المعاشات التقاعدية المبيعة بصورة جيدة، المعاشات التقاعدية ذات العائد الثابت المؤجلة بصفة خاصة. يستثمر حاملو وثائق التأمين بضخ الأموال مقدما لجني فائدة بسعر ثابت على مدى فترة زمنية محددة. بعد ما يطلق عليه نقطة تفعيل المعاش التقاعدي، يمكنهم البدء في الحصول على مدفوعات الدخل.

حقق هذا النوع من المنتجات مؤخرا أفضل مبيعاته الفصلية في تاريخه، إذ جرى بيع 58.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 52 % على الفترة من العام الماضي، بحسب "ليمرا". بلغ إجمالي الحجم 164.9 مليار دولار خلال 2023، مرتفعا 46 % عن أعلى مستوى سنوي خلال 2022 عند 113 مليار دولار.

تتمتع عادة المعاشات التقاعدية بإقبال أكثر وسط الأشخاص الذين يقتربون من بلوغ سن التقاعد أو الذين خرجوا من القوى العاملة فعلا. يبلغ متوسط عمر أولئك الذين يشترون المنتجات نحو 62 عاما، بحسب بريان هودجنز، رئيس وحدة بحوث "ليمرا".

كشفت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سانت لويس أن نحو 17 % من سكان الولايات المتحدة الأميركية تجاوزوا 65 عاما خلال 2022، مقارنة بنحو 12 % خلال 2000.

أسعار الفائدة

ستعزز أيضا أي تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام الحالي ديون الشركات مع صعود الأسعار عند انخفاض العوائد.

كتب ستيفن أبراهامز، رئيس استراتيجية استثمار "ستاندرد يو إس كابيتال ماركتس"، في مذكرة للعملاء: "تفوقت سوق الائتمان دائما على القطاعات الأخرى من استثمارات الدخل الثابت منذ منتصف 2020، ومن شبه المؤكد أن زيادة مبيعات منتجات المعاشات التقاعدية تعد جزءا من السبب. يعد هذا أمرا إيجابيا لأداء سوق الائتمان مستقبلا".