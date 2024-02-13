انتعاش أسهم مانشستر يونايتد بعد تمديد "راتكليف" عرض الشراء

ارتفعت أسهم مانشستر يونايتد بعد أن مدد الملياردير جيم راتكليف عرضه لشراء حصة 25 % في نادي كرة القدم حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، ارتفعت أسهم الفئة أ (Class A shares) لمانشستر يونايتد بأكثر من 6 % إلى ما يقرب من 21 دولارا في تعاملات ما بعد السوق أمس الإثنين، بعد أن مدد "راتكليف" الموعد النهائي لعرض العطاء الخاص به إلى يوم الجمعة بدءا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وأدى هذا الصعود إلى محو الخسائر التي تكبدتها أسهم النادي في وقت سابق من يوم التداول، وسط تكهنات حول ما إذا كان سيتم تمديد العرض أم لا. وفي ديسمبر الماضي، وافق "راتكليف" على شراء الحصة من خلال السماح للمستثمرين بتبادل نحو ربع حيازاتهم من أسهم الفئة الممتازة مقابل 33 دولارا للسهم الواحد، وهو سعر أعلى بكثير من سعر السوق الحالي.

وتم تداول السهم عند سعر بين 13 إلى 19 دولارا في 2022 قبل أن تبدأ شائعات الاستحواذ، ما أدى إلى تقلبات في سعره. وفي حين انخفض السعر، فإن العلاوة المستمرة مقابل قيمته السوقية المقدرة كانت تشير إلى توقعات بعضهم بتمديد عرض "راتكليف"، وحتى نهاية يوم الجمعة تم تداول 19.4 مليون سهم، وفق إفصاح.