77.68 مليار دولار قروض صينية لدعم التصنيع المتقدم والصناعات الناشئة

أصدر بنك التنمية الصيني، وهو بنك رئيس للسياسات في البلاد، قروضا بقيمة 551.8 مليار يوان (نحو 77.68 مليار دولار) خلال 2023 لدعم التصنيع المتقدم والصناعات الناشئة ذات الأهمية الاستراتيجية في البلاد.

واستخدمت هذه الأموال بشكل أساسي لدعم تطوير الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والمعدات الراقية والمواد الجديدة ومركبات الطاقة الجديدة والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة والطب الحيوي وغير ذلك، وفقا لبنك السياسات.

وقال بنك التنمية الصيني إنه وفر أموالا متوسطة وطويلة الأجل للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الرئيسة فضلا عن التكنولوجيات الأساسية الرائدة، وساعد في تعزيز السلاسل الصناعية عبر خدمات مالية متعددة مثل القروض والاستثمارات والسندات.

وسهل البنك أيضا تنفيذ عدد من مشروعات التصنيع الرئيسة من خلال صندوق يركز على تحويل القطاع وترقيته وتديره إحدى الشركات التابعة له.

وقال البنك إنه حتى نهاية 2023، قدم الصندوق 27.3 مليار يوان لتمويل 76 مشروعا يغطي السلاسل الصناعية لقطاعات مثل البرمجيات الأساسية والمواد الإلكترونية والإنترنت الصناعي والشبكة الذكية.