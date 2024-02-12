بتكوين عند مستوى 50 ألف دولار لأول مرة منذ عامين بدعم توقعات خفض الفائدة

بلغت عملة بتكوين مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بعد أن تلقت أكبر عملة مشفرة في العالم دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام ومن موافقة تنظيمية صدرت في الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة الرقمية.

وارتفعت بتكوين 16.3 % حتى الآن هذا العام، لتلامس اليوم، أعلى مستوياتها منذ 27 ديسمبر عام 2021. وبحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش، ارتفعت بتكوين 4.96 % خلال اليوم عند 49899 دولارا، بعد أن تأرجحت حول مستوى 50 ألف دولار.

قال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة إقراض العملات المشفرة نيكسو "يعد 50 ألف دولار مرحلة محورية مهمة لعملة بتكوين بعد أن عجز تدشين صناديق المؤشرات المتداولة فوريا في الشهر الماضي عن الإغراء بحركة فوق هذا المستوى النفسي الرئيس فحسب، بل أدى إلى بيع 20 %".

وتلقت أسهم العملات المشفرة أيضا دعما مع ارتفاع أسهم شركة كوينبيز 4.9 % وارتفاع أسهم شركتي تعدين العملات المشفرة رويت بلاتفورمز 10.8 % وماراثون ديجيتال 11.9 %. وارتفعت أسهم شركة البرمجيات ميكرواستراتيجي وهي مشتر بارز لعملة بتكوين 10.2 %.

وارتفع سعر عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 4.12 % إلى 2607.57 دولار.

وارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية أيضا اليوم الإثنين مع ترقب المتداولين لدلائل قد تكشف عن موعد محتمل يبدأ فيه الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة. ويشير محللون وتوقعات للأسواق المالية إلى شهر مايو بوصفه بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة هذا العام.