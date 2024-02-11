السعودية تحول 250 مليون دولار الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بتحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني، والبالغة 250 مليون دولار لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، وذلك وفقا لمحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن.

وقال آل جابر وهو المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر منشور على منصة (X)، أن التوجيه يأتي استمرارا لدعم الأشقاء في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية.