"مدن" تستقطب 130 مليون ريال استثمارات لتوطين صناعات الطائرات وتقديم الخدمات للسفن

استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، استثمارات جديدة قيمتها 130 مليون ريال لتوطين صناعات الطائرات العسكرية، والطائرات دون طيار، وتقديم خدمات إصلاح وصيانة وعمرة السفن، في إطار أهدافها بتعزيز مجالات الاستثمار في المدن الصناعية بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية.

ووقعت "مدن" عقدي تخصيص مصنعين جاهزين بمساحة 700 متر مربع واستثمارات 50 مليون ريال للمصنع الواحد لصناعة الطائرات العسكرية، وأجزاء الطائرات العسكرية والمدنية وقطعها، والطائرات دون طيار، كما أبرمت عقد تخصيص أرض لوجستية مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع واستثمارات 30 مليون ريال لإصلاح وصيانة السفن، وأعمال العمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية، إضافة إلى أعمال الإصلاح والصيانة والعمرة لقطع غيار المنظومات العسكرية كالمركبات والطائرات والسفن العسكرية، وكذلك أجهزة تنقية المياه، ومحركات السفن والقطارات، والصمامات.

وكشفت "مدن" عن حزمة مزايا استثمارية في مدنها الصناعية، من بينها الانتشار الجغرافي الجاذب للاستثمار ممثلا بـ36 مدينة صناعية، وسهولة ممارسة الأعمال ارتكازا على حجم الثروات المعدنية التي تناسب الصناعات العسكرية ووفرة الأيدي العاملة وشبكة الموردين، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.