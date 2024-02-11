انخفاض الإنتاج الصناعي في السعودية 10.5 % خلال ديسمبر متأثرا بنشاط التعدين

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 10.5 % خلال ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثرا بشكل مباشر في الانخفاض الذي شهده كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

أظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأحد، أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي سجل انخفاضا سنويا قدره 10.5 % خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، مواصلا بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية 2022 مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام. وبنظرة أكثر قرب على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال 2023 نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثرا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.