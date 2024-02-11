الشرطة الإسبانية تشتبك مع المزارعين المحتجين ضد الضرائب

اشتبكت الشرطة الإسبانية أمس السبت مع مجموعة من المزارعين وسائقي الشاحنات في مدريد أثناء محاولتهم الوصول إلى طريق رئيسي في محاولة لإغلاقه، في واحدة من عدة احتجاجات تجتاح الاتحاد الأوروبي ضد ما يعتبره العمال ضرائب مفرطة وبيروقراطية.



واجتمعت مجموعة تمثل السائقين Plataforma Nacional ومجموعة المزارعين التي تم إنشاؤها حديثًا، أمس السبت لمطالبة القادة الإسبانيين والأوروبيين باتخاذ إجراءات مشتركة. ويزعمون أن قواعد حماية البيئة تجعلهم أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالمناطق الأخرى.



وتجمع أعضاء المجموعتين، وهم يلوحون بالأعلام الإسبانية ويرتدون السترات الصفراء ويهتفون "تحيا إسبانيا"، في موقف للسيارات بالقرب من ملعب أتلتيكو مدريد وصوتوا لصالح توحيد الجهود. سوف يحتجون معًا من الآن فصاعدًا.



وقال مانويل هيرنانديز، رئيس Plataforma Nacional، الذي يمثل سائقي الشاحنات، إن "الحكومة تجبرنا على اتخاذ إجراءات تعني للأسف أن المنتجات لن تصل إلى المستهلكين في الوقت المناسب. ولهذا السبب ندعو السياسيين إلى تحمل المسؤولية والقيام بشيء ما.



ومنذ يوم الثلاثاء، انضم المزارعون الإسبان إلى نظرائهم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا في احتجاجات يومية تشمل إغلاق العديد من الطرق السريعة والموانئ. وبعد وقت قصير من التصويت، تجول مئات المتظاهرين حول استاد مدريد ثم حاولوا الوصول إلى الطريق السريع الرئيسي عبر طريق ترابي. وباستخدام القوة، تمكن العشرات من ضباط الشرطة من منعهم من القيام بذلك.

وفي وقت لاحق حاولت مجموعة من حوالي 200 متظاهر التجمع خارج مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، لكن الوجود الكبير للشرطة منعهم من الاقتراب أكثر من اللازم.