«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب مع حماس

خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمر الذي تخوضه مع حماس في قطاع غزة.

وقالت موديز في بيان إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها بين أن "النزاع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل ويضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".

كذلك، خفضت وكالة موديز توقعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبية" بسبب "خطر التصعيد" مع حزب الله على طول حدودها الشمالية.

وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر، أي بعد 12 يوما على هجوم حماس واندلاع الحرب.

