بلومبرغ: الاتصالات السعودية تتقدم في مزاد على أصول ألتيس البرتغالية

تأهلت شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة "إلياد" (Iliad) الفرنسية التي يملكها الملياردير في مجال الاتصالات زافييه نيل، إلى الجولة الثانية في مزاد للاستحواذ على أصول "ألتيس" البرتغالية، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر.

وبحسب "بلومبرغ" تمت دعوة "واربرغ بينكوس" (Warburg Pincus) (التي اشتركت مع شركة الاستحواذ "زينو بارتنرز" والرئيس السابق لمجموعة "كريدي سويس" أنتونيو هورتا-أوسوريو) إلى الجولة الثانية من المزاد، بحسب ما قاله الأشخاص. وقد خرجت من السباق على أصول الشركة عدة شركات استثمارية خاصة كانت قد تطلعت في البداية إلى الصفقة، بما في ذلك "أبولو غلوبال مانجمنت" و"سي في سي كابيتال بارتنرز" (CVC Capital Partners)، وفقاً لما ذكره الأشخاص.

قيمة الصفقة

يأمل الملياردير باتريك دراحي (مؤسس ومالك حصة الأغلبية) في جني ما بين 8 مليارات يورو (8.6 مليار دولار) إلى 10 مليارات يورو من بيع أصول "ألتيس"، على الرغم من أن المتقدمين المحتملين يجدون صعوبة في تلبية تلك التوقعات، وفق قول الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة.

المداولات مستمرة، ولا يوجد يقين من أنها ستؤدي إلى صفقة. ورفض ممثلو كل من "ألتيس"، و"أبولو"، و"سي في سي"، و"إلياد"، وأعضاء تحالف "واربرغ بينكوس" التعليق. كما لم تستجب الاتصالات السعودية على الفور لطلب التعليق خارج ساعات العمل العادية.

ويسعى دراحي لبيع أصول لسداد بعض من ديون بقيمة 60 مليار دولار تراكمت خلال سنوات من الاستحواذات. تشمل أصول "ألتيس" في البرتغال شركة "ميو" (MEO) -التي تقدم خدمات الخطوط الاتصالات الثابتة واللاسلكية وخدمات التلفزيون المدفوع في البلاد- بالإضافة إلى حصة في شبكة الألياف البصرية التي تملكها بالاشتراك مع ذراع البنية التحتية لـ"مورغان ستانلي".