"الأهلي المالية" توصي بالحياد لسهم "سال" وتحدد المستهدف عند 203 ريالات

أوصت شركة "الأهلي المالية" بالحياد لسهم شركة "سال" للخدمات اللوجستية، محددة سعره المستهدف خلال 12 شهرًا المقبلة عند 203 ريالات.

ويتداول السهم في الوقت الحالي بأعلى 38 % من السعر المستهدف عند 279.60 ريال.

وأشارت "الأهلي المالية" في تقرير حديث، إلى أن صافي الربح للشركة بلغ 208 ملايين ريال في الربع الأول 2024 التي تعد مقاربة لتقديراتها البالغة 211 مليون ريال.

كانت "سال" قد حققت إيرادات متزامنة مع التوقعات خلال الربع الأول عند 453 مليون ريال، مدفوعة بالارتفاع في إيرادات الخدمات اللوجستية.

وتعزى الزيادة السنوية في صافي الربح إلى النمو الذي شهدته الإيرادات وتحسن التكاليف والزيادة في الدخل من الاستثمارات.