ألمانيا تعتزم إنشاء 1000 نقطة لشحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة

تخطط ألمانيا لإنشاء ما لا يقل عن ألف نقطة جديدة للشحن السريع للمركبات الكهربائية بطول الطرق السريعة في البلاد بحلول 2026، وذلك بناء على عطاء منحته الحكومة الألمانية اليوم الجمعة.

يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود أوسع، تبذلها الحكومة على المدى الطويل من أجل توفير محطات شحن كل عشر دقائق على طول الطرق السريعة في ألمانيا.

وصرح فولكر فيسينج وزير النقل الألماني في بيان، بأن شبكة الشحن ستصبح أكثر كثافة بشكل ملحوظ، مضيفا: "هدفنا هو أن تكون أقرب محطة شحن سريعة في ألمانيا موجودة على بُعد دقائق قليلة فقط".

ومنحت شركة أوتوبان المملوكة للدولة الألمانية، التي تدير الطرق السريعة الشهيرة في ألمانيا، العطاءات لشركة فاستند دويتشلاند، وإي.أون درايف إنفراستراكتشر، وكونسرتيوم يجمع بين شركتي أوتوستروم نورد، وتوتال إنرجيز.

من جانبه، قال ميشائيل جونتر رئيس شركة أوتوبان: إنه من أجل قطع مسافات طويلة بالسيارات الكهربائية، يجب أن يكون بإمكان السائقين إعادة شحنها بشكل موثوق.

فيما حددت الحكومة هدفا بتسيير 15 مليون سيارة كهربائية على الطرق في البلاد بحلول 2030، وهو ما يعادل 10 أمثال عدد هذه السيارات الموجودة في ألمانيا حاليا، البالغ نحو 1.5 مليون سيارة، شكك خبراء في إمكانية تحقيق هذا الهدف، خاصة بعد أن إلغاء الدعم المالي لشراء السيارات الكهربائية في نهاية 2023 بسبب ضغوط الميزانية.