أسعار المستهلكين في ألمانيا تتراجع إلى 3.1% خلال يناير

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 3.1 % خلال يناير الماضي، بحسب بيانات أوردها مكتب الإحصاء الاتحادي تؤكد ما أعلن عنه أخيرا.وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها ببيانات الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3.8 % على أساس سنوي في ديسمبر.ويُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا ضعيفا خلال العام الحالي، في مؤشر ينذر بأن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي سيواجه عاما صعبا. ويقول الخبراء: إن التطورات الديناميكية ربما تكون بعيدة المنال.وأعلنت وزارة المالية في ألمانيا أن الضغوط الهبوطية الرئيسة التي تواجه اقتصاد البلاد من المرجح أن تنحسر على مدار هذا العام، حيث من المتوقع أن تشهد ألمانيا انتعاشا واضحا مدفوعا في المقام الأول بمرونة الاقتصاد المحلي.تابعت الوزارة، أن المؤشرات المبكرة الحالية في الاقتصاد لا تشير إلى انتعاش اقتصادي سريع في ألمانيا.وعن أداء العام الماضي، تحدث موريتس كريمر، كبير الاقتصاديين في مصرف بادن فورتمبيرغ، عن ذلك بشكل جلي خلال مقابلة تلفزيونية أخيرا، قائلا: "لا أريد أن انخرط في الجدل القائل: هل الرقم سيكون زائد 0.2 % أو ناقص 0.2 %؟ الحقيقة هي أننا في حالة ركود".