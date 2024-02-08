الليرة التركية قرب مستوى منخفض غير مسبوق قبيل تقرير التضخم

استقرت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم، وهي غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور تقرير التضخم الفصلي الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي من توقعاته.

وبلغ سعر الليرة 30.6050 مقابل الدولار بحلول الساعة (05:46) بتوقيت جرينتش، وهو أضعف قليلا من إغلاق أمس عند 30.5830.

ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 30.6150 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزي في تقريره الصادر في نوفمبر قد توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36 % بحلول نهاية 2024. وبلغ معدل التضخم السنوي 64.86 % في يناير.

وكان من المقرر أن تقدم التقرير حفيظة غاية أركان محافظة البنك السابقة التي استقالت يوم الجمعة بغرض حماية أسرتها ما وصفتها بحملة تشويه إعلامية.

وكانت المحافظة السابقة قد رفعت أسعار الفائدة بقوة إلى 45 % من 8.5 % منذ يونيو من أجل تهدئة التضخم. وتعهد فاتح قره خان النائب السابق للبنك الذي خلفها في المنصب بمواصلة تشديد السياسة.