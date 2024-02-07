"أسفار" لـ "الاقتصادية": استثمارات الشركة تخطت المليار ريال موزعة على 5 مناطق في السعودية

تخطت استثمارات الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار" منذ إنشائها، مليار ريال، موزعة على 5 مناطق في السعودية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" فهد بن مشيط الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وبين بن مشيط، أن الاستثمارات راوحت بين 200 مليون ريال و300 مليون ريال للمنطقة الواحدة، لبناء منتجعات سياحية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص.

وقال "نعتزم الاستثمار في 3 مدن جديدة هي الطائف والأحساء وحائل، بعد توقيعنا اتفاقيات مع مطورين سعوديين"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المستقبلية ستكون وفق دراسات تعمل عليها الشركة بما فيها حجم الفجوة في القطاع.

وتهدف "أسفار" إلى تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية في مختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.

إلى ذلك، وقعت الشركة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، شملت مذكرة تفاهم مع شركة سمو القابضة، التي تهدف إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة بين الشركتين في مختلف أنحاء المنطقة الشرقية والمملكة بأكملها.

وذلك علاوة على اتفاقية شراكة مع IHCC، في مجال توفير الحلول الجاهزة، لإطلاق وتعزيز مجال السياحة العلاجية في المملكة من خلال إنشاء منتجع صحي بمعايير عالمية في مدينة الطائف.

وأيضا اتفاقية شراكة مع شركة ركاز، لإطلاق مشروع متعدد الأوجه في مدينة الأحساء، يهدف إلى تحويل متنزه الملك عبدالله الذي تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع إلى وجهة نابضة بالحياة.