"تويوتا" تستثمر 1.3 مليار دولار في أمريكا لدعم مبادرات التحول للسيارات الكهربائية

سيارة تمر عبر مدخل مصنع تويوتا في كنتاكي. "أ ب"

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب اعتزامها استثمار 1.3 مليار دولار في مصنعها الرئيس بولاية كنتاكي الأمريكية لدعم مبادرات التحول للسيارات الكهربائية.

ويتضمن الاستثمار الجديد إنتاج سيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) للسوق الأمريكية. ويرفع هذا الاستثمار الأخير إجمالي استثمارات تويوتا في المصنع إلى عشرة مليارات دولار.

وقالت الشركة إن الاستثمار الجديد يدعم الخطط التي أعلنتها في السابق تجميع السيارات الكهربائية في مصنع تويوتا بكنتاكي. كما يضيف هذا الاستثمار خطا لتجميع بطاريات السيارات الكهربائية إلى المصنع، حيث سيحصل على المكونات من مصنع تويوتا للبطاريات في ولاية نورث كارولينا.

يذكر أن مصنع تويوتا كنتاكي تأسس عام 1986 وأصبح مركزا لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية ويضم نحو 9400 عامل وينتج أغلب سيارات تويوتا الشهيرة في الولايات المتحدة بما في ذلك تويوتا كامري.

وقالت تويوتا إنها ملتزمة بمواصلة الاستثمار في المجتمعات التي تعمل بها وخاصة في تعليم وتطوير القوة العاملة، ومنذ إقامة مصنعها في ولاية كنتاكي تبرعت تويوتا للمجتمعات المحيطة بمصنعها بأكثر من 154 مليون دولار.