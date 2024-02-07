"المطاحن الحديثة" تنوي طرح 30 %من أسهمها في السوق الرئيسة 

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيس ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الطرح") وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لدى تداول السعودية، من خلال طرح 30 % من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسة بتاريخ 28 ديسمبر 2023، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24549600 سهم عادي (تمثل 30 % من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 31 دسمبر 2023. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.