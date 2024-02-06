كيان من اندماج 12 علامة تجارية يستعد للطرح في سوق الأسهم السعودية بنهاية 2024

أثمرت رحلة اندماج 12 علامة تجارية في قطاع المطاعم السعودي و85 شريكا، عن ولادة كيان برأس مال 176 مليون ريال سعوي، يستعد للطرح في سوق الأسهم السعودية بنهاية 2024.

وقال لـ"الاقتصادية" بندر المبارك الشريك والرئيس التنفيذي للكيان الجديد، شركة نمو المتحدة، على هامش معرض هوريكا جدة 2024، إن فكرة الاندماج جاءت لخفض التكاليف والجودة والتوسع بشكل أسرع.

المبارك أوضح أن لدى الشركة الآن 70 فرعا وبصدد افتتاح سبعة فروع أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلا عن فروع في مصر وقطر، مضيفا أن هناك مفاوضات في هذا الأمر مع الكويت والإمارات ولندن.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف في العام المقبل فتح فرع كل ثلاثة أيام، من علاماتها التجارية "مقلوبة، وكوزي، وأتون إيطالي، ومذاقي، وبانكا، وأنست، وشاوما".

وفيما يتعلق بطرح الشركة في السوق السعودية، ذكر، "نحن كإدارة جاهزون بالطرح من منتصف 2024 لكن الأمر يعود لمجلس الإدارة والجمعية العمومية التي اقترحت بنهاية 2024 أو بداية 2025".

وتابع المبارك، أن الشركة بدأت أعمالها بعد الدمج في بداية 2023، وما قبلها كان مرحلة تفاوض، ثم جرى توقيع آلية الاندماج من جميع الشركاء، لافتا إلى أن العمليات التشغيلية كانت معقدة، خاصة أن هناك أكثر من 700 منتج وأكثر من 150 موردا وتسعة معامل وسبع مستودعات، و50 سيارة.

وما بعد الاندماج، أوضح أنه جرى إغلاق المستودعات وجميع المعامل والإبقاء على مستودع واحد ومعمل مركزي، بهدف خفض التكاليف والسيطرة على الجودة، كما تم تأسيس شركة لوجستيك لتوصيل الطلبات بالسيارات.