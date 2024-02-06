رئيس غرفة البحرين لـ "الاقتصادية": الفرص الاستثمارية بين السعودية والبحرين تتركز في قطاعات الصناعة والسياحة والبنية التحتية

قال لـ" الاقتصادية " سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: إن قطاعات الصناعة والسياحة والبنية التحتية في البلدين تتوافر فيها فرص استثمارية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتطلع من مجلس التنسيق السعودي البحريني إلى مزيد من فرص الاستثمار في هذه القطاعات.

وأوضح أن القطاع المصرفي أسهم في نمو الفرص الاستثمارية في البلدين، لذا يتطلع القطاع الخاص إلى أن يخرج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين بنتائج تدعم وتشجع زيادة الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها، مشيرا إلى أن البحرين تمثل امتدادا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا للسعودية.

وقال ناس: نتطلع أن تسهم نتائج الاجتماع في تعزيز ونمو الاستثمارات وتقوية التجارة البينية وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تشهد تطورا متسارعا، ما يعزز من فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، ليلعب دورا محوريا في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.