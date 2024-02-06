نيوم تفتتح مكتبا في نيويورك لتعزيز التعاون مع المستثمرين وقادة الصناعة في أمريكا

افتتحت نيوم مكتبها الأول في نيويورك، العاصمة الاقتصادية الأمريكية، أحد أهم مراكز التجارة والمال في العالم، حيث سيمثل هذا المكتب الواقع في برج "50 هدسون ياردز" بمانهاتن، مركزا لدعم أعمال نيوم واستثماراتها وعلاقاتها مع مجتمع المال والأعمال في جميع أنحاء أمريكا.

ويعد هذا المكتب ثاني المكاتب الدولية لنيوم بعد مكتب لندن الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023، بهدف دعم أعمال نيوم في بريطانيا وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة الرياض لدى واشنطن في كلمتها خلال الافتتاح الرسمي للمكتب "الفرص الواعدة التي توفرها نيوم لا يقتصر تأثيرها على المملكة فحسب، بل يمتد إلى محيطها الإقليمي والدولي، فمن خلال دورها كمحفز للابتكار والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، فإن نيوم تمثل مصدر إلهام للمشاريع الطموحة في جميع أنحاء العالم، لما تمثله من نموذج فريد لمدن المستقبل".

من جانبه، قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم "لدينا قناعة راسخة بأهمية العمل مع الشركاء الدوليين القادرين على دعم جهودنا لتحقيق رؤية نيوم، ومن هذا المنطلق اخترنا مدينة نيويورك لافتتاح مكتبنا الدولي الثاني، نظرا لمكانتها الدولية كعاصمة عالمية لقطاع المال والأعمال". مضيفا "عززت نيوم استثماراتها وشراكاتها مع شركات أمريكية عدة، ومن خلال هذا المكتب نطمح لتنمية علاقتنا الاستثمارية مع قطاعات الصناعة والأعمال في أمريكا".

وسيتولى بوب ستيفانوفسكي منصب مدير مكتب نيوم في أمريكا، وهو مدير مالي عالمي بارز، شغل سابقا مناصب قيادية في شركات عدة منها "جنرال إلكتريك" و"يو بي إس" و"ثري آي جروب بي إل سي".

وتهدف نيوم من خلال افتتاح مكتبها في نيويورك إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع المؤسسات الأمريكية، بجانب اكتشاف وجذب مزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة من الولايات المتحدة. وسيسهم المكتب في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمستثمرين الأمريكيين من المبتكرين ورواد الصناعة، ما يدعم تسريع جهود نيوم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رؤيتها لإعادة تعريف مثالية العيش والعمل والحفاظ على الطبيعة.

وضمن أهم شراكاتها العالمية، تعمل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر حاليا، وهي مشروع مشترك ومملوك بالتساوي بين نيوم، وإير برودكتس الأمريكية (المدرجة في بورصة نيويورك) وأكوا باور، لبناء أكبر مصنع في العالم للهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في أوكساچون، باستثمارات إجمالية تبلغ 8.4 مليار دولار.