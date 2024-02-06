"جولدمان ساكس": استمرار هيمنة "العظماء السبعة" يعتمد على نمو المبيعات

قال محللون للأسهم في جولدمان ساكس إن النمو القوي في المبيعات سيكون محوريا بشأن قدرة مجموعة شركات التكنولوجيا السبعة العملاقة على الاستمرار في التفوق والنمو بعد مكاسبها الهائلة في عام 2023.

والشركات السبع التي يطلق عليها اسم "العظماء السبعة" هي "أبل"، "مايكروسوفت"، "ألفابت"، "أمازون.كوم"، "إنفيديا"، "ميتا" و"تسلا"، وارتفعت أسهمها منفردة ما بين 50 و240 % في عام 2023، بينما شكلت مجتمعة أكثر من 60 % من العائد الإجمالي العام الماضي على مؤشر "S&P" .

وقال المحللون إن أداء هذه المجموعة لا يزال متقدما حتى الآن هذا العام محققة عائدات بنسبة 7.9 % مقابل 2.6 % للأسهم المتبقية والبالغ عددها 493 سهما.

ونقل "جولدمان ساكس" عن تقديرات تحظى بتأييد واسع أن من المتوقع أن تنمو مبيعات الشركات السبع بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ 12 % حتى عام 2026، مقابل 3 % للشركات المتبقية في مؤشر "S&P".

وأضاف المحللون "لقد تفوق أداء المجموعة في بيئة عوائد السندات المرتفعة خلال الشهور الأربع والعشرين الماضية إلى حد كبير بسبب ميزانياتها العمومية القوية وهوامش الأرباح المرتفعة".