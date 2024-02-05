"سال" السعودية توقع اتفاقية مع "SPACE AGE" لنقل وتسليم الشحنات باستخدام طائرات دون طيار

أبرمت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة "SPACE AGE" الشركة المتخصصة في تقديم الحلول التقنية المتطورة في مجال طائرات الدرونز والأقمار الصناعية وحلول النقل الجوي المتقدم.

جاء التوقيع أثناء مشاركة شركة سال في النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالرياض، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024.

وستقوم شركة سال بموجب مذكرة التفاهم مع شركة Space Age ببدء مفاوضات إنشاء شراكة بين الطرفين للاستفادة من قدرات الشركتين في مجال نقل وتسليم الشحنات باستخدام طائرات بدون طيار، بالإضافة لبناء الحلول التقنية والبنية التحتية اللازمة ونقل وتوطين صناعات الطائرات بدون طيار الى المملكة.

وقّع الاتفاقية المهندس ثنيان آل ثنيان الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول اللوجستية بشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وجفنان الدوسري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Space Age.

وأكد آل ثنيان، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز الاستفادة من الحلول التقنية في قطاع الخدمات اللوجستية، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً يربط بين قارات العالم، وفقاً لرؤية المملكة 2030.