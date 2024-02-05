"سار" توقع عقدا لشراء 10 قطارات ركاب لمضاعفة الطاقة التشغيلية لقطار الشرق إلى 3.8 مليون مسافر سنويا

وقعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" و شركة ستادلر السويسرية المتخصصة في صناعة القطارات عقدا لشراء وصيانة 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة الشرق، مع إمكانية زيادة العدد بإضافة 10 قطارات أخرى.

وأوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" خلال التوقيع، أن شراء هذه القطارات الحديثة يأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات قطار الشرق للركاب، حيث ستسهم القطارات الجديدة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية لقطارات الشرق لتصل إلى أكثر من 3.8 مليون راكب سنويا وإتاحة تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى الدمام "إكسبرس" لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين الرئيسيتين في المملكة.

وسيتم تصميم القطارات الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة وآمنة، وبمسارات خاصة للكراسي المتحركة لخدمة ذوي الإعاقة الحركية، ليتم تسليم القطارات الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية (التصنيف الأوروبي الخامس) ودخولها الخدمة ابتداء من عام 2027 بسعة تصل إلى 340 مقعدا للقطار الواحد.