"ماكدونالدز" تفشل في تحقيق توقعات فصلية لأول مرة منذ 4 أعوام

أعلنت شركة ماكدونالدز اليوم، عدم تحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام خلال الربع الماضي، متأثرة بضعف نمو المبيعات في أعمالها في الشرق الأوسط والصين والهند.

وارتفعت مبيعات العلامة التجارية في الأسواق التنموية الدولية المرخصة من ماكدونالدز 0.7 % في الربع الماضي، وهو أقل كثيرا من التوقعات بنمو 5.5 %.

وقال كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز الشهر الماضي "إن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة تشهد تأثيرا ملموسا في الأعمال".

وارتفعت مبيعات متاجر ماكدونالدز العالمية 3.4 % في الربع الرابع، مخالفة التقديرات التي توقعت ارتفاعا 4.9 %. وتمثل نتائج الربع أبطأ نمو في المبيعات منذ نحو ثلاثة أعوام.

ورغم تراجع المبيعات، أعلنت الشركة عن ربح معدل قدره 2.95 دولار للسهم، متجاوزا التقديرات البالغة 2.82 دولار للسهم.