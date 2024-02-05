تركيا: التضخم يخالف التوقعات ويرتفع ​​إلى 64.8 % خلال يناير على أساس سنوي

ارتفع معدل أسعار المستهلكين في تركيا، أكثر من المتوقع إلى 64.8 % على أساس سنوي خلال يناير، لأسباب من بينها حدوث قفزة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وزايدة أسعار مجموعة من السلع في العام الجديد.

وبحسب بيانات رسمية نشرت اليوم، جاءت الزيادة الشهرية في المؤشر أعلى من التوقعات البالغة 6.5 % في استطلاع أجرته رويترز، وأعلى بشكل كبير من 2.93 % في ديسمبر، وتوقع الاستطلاع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 64.5 %لاعلى أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع حتى منتصف العام.

وصدرت البيانات لأول مره، بعد الاستقالة المفاجئة لحفيظة أركان من منصب محافظ البنك المركزي في وقت متأخر من يوم الجمعة بعدما ظلت ترفع أسعار الفائدة بقوة إلى 45 % من 8.5 % منذ يونيو لتهدئة توقعات التضخم، ومن المتوقع أن يستمر خليفتها فاتح قره خان على نهج تشديد السياسة النقدية.

وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه وصل إلى المستوى الكافي لضمان انحسار التضخم بعد رفع أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو، وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 4.14 % على أساس شهري في يناير ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 44.2 %.