"الاستثمار" و"الصناعات العسكرية" توقعان 11 شراكة جديدة مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي.

وشملت الاتفاقيات عددا من المجالات الهامة التي تعزز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلا عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.

وتسهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، فضلا عن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، إلى أن هذه الاتفاقية المبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة.