الأسهم الأمريكية تجتاز "اختبار البطة" مع خروج المستثمرين من عام استثنائي

على مدى ثلاثة أشهر ماضية، اجتازت الأسهم الأمريكية ما يسمى بـ"اختبار البطة".

وهذا يعد أحد الأدلة الجديدة التي تشير إلى أن دورة صعودية طويلة الأجل لا تزال نشطة بصورة مرضية، وفقا لشركة نيد ديفز للأبحاث الأمريكية.

يخرج المستثمرون من عام استثنائي في سوق الأسهم الأمريكية، وقد يكون هناك كثير من المكاسب في المستقبل.

في مذكرة، سلط تيم هايز، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في الشركة، الضوء على مجموعة من الأدلة الجديدة تتوافق مع فرضية الصعود الطويل، كما أن ظروف الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا تدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب في المستقبل، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".

مثلا، سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعات قياسية بالفعل هذا العام، أعقبتها أرقام قياسية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. منذ هبوطه طويل الأجل في 2009، سجل مؤشر داو جونز أعلى مستوياته على الإطلاق كل عام لمدة 12 عاما.

وأضاف هايز أنه "في حين إن الأداء المطلق كان قويا، فإن مقاييس الأداء النسبي كانت كذلك أيضا. تميل الأسهم إلى التفوق في الأداء على السندات والسلع خلال الدورات الصعودية طويلة الأجل، كما هي الحال اليوم، وهذا يعطي مزيدا من التأكيد على الآفاق طويلة الأجل".

تفوق الأداء الأمريكي

قال الخبير الاستراتيجي "إن أداء الولايات المتحدة غالبا ما يتفوق مقارنة بأسواق الأسهم في المناطق الأخرى".

إضافة إلى ذلك، فإن انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع الثقة، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية تشير أيضا إلى صورة كلية إيجابية، تدعم معا الأسواق الصاعدة.

أظهرت بيانات سوق العمل الصادرة يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت 353 ألف وظيفة في غير القطاع الزراعي في يناير، متجاوزة بفارق كبير توقعات نمو الوظائف. واستقر معدل البطالة عند 3.7 %.

قال نيك بونكر، مدير الأبحاث الاقتصادية لأمريكا الشمالية في شركة إنديد هايرينج لاب في تعليقات لـ"بزنس إنسايدر"، "لم نحصل فقط على معظم البيانات الجيدة جدا حول كيفية بدء 2024، لكن الاتجاهات الرائعة التي رأيناها في 2023 صمدت بعد المراجعات أيضا. القصة بشكل عام هي أن سوق العمل مرنة للغاية".

علاوة على ذلك، ارتفعت معنويات المستهلكين الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، حسبما ذكرت جامعة ميشيجان يوم الجمعة. على مدى الشهرين الماضيين، ارتفع المقياس بنسبة تراكمية بلغت 29 %، وهي أكبر زيادة خلال شهرين منذ أكثر من ثلاثة عقود.

قال هايز "بالنظر إلى التأكيد المتزايد من مؤشرات أداء السوق والظروف الاقتصادية، فإن دورة صعود الأسهم طويلة الأجل لم تجتز اختبار البطة فحسب، بل تقوم بذلك بدرجة عالية".