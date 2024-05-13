الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بسبب مكاسب قوية في قطاعي السفر والترفيه

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم مدفوعا بمكاسب قوية في قطاعي السفر والترفيه وفي ظل ترقب صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وسلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %. ووصل المؤشر إلى مستوى غير مسبوق الجمعة الماضية وسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير بنسبة 3 % بفضل صدور مجموعة من نتائج الأعمال القوية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أمريكية تشمل مؤشري أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين يومي الثلاثاء والأربعاء وصدور بيانات تضخم نهائية في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق من الأسبوع لاستشفاف توقعات بشأن مسار السياسة النقدية في العالم.

وسجل قطاعا السفر والترفيه أعلى المكاسب بين القطاعات بينما سجل المؤشر الفرعي للبناء والمواد الخام أسوأ أداء.

وقفزت أسهم مجموعة ميرسك للشحن 8.1 % إلى قمة المؤشر ستوكس 600 مع استئناف التداول بعد يومين.

وارتفعت مجموعة التشخيص الطبي الإيطالية دياسورين 2.3 % لتسجل بذلك صعودا للجلسة الثانية عقب إعلان أرباح الربع الأول الجمعة الماضية.

وارتفع سهم سيكونومي الألمانية للإلكترونيات الاستهلاكية 4 % بعد إعلان أرباح العام بأكمله التي فاقت التوقعات.