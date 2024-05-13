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الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات مهمة للتضخم في أمريكا

الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات مهمة للتضخم في أمريكا
سنغافورة : رويترز
  • الاثنين 13 مايو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 13 مايو 2024 9:20 صباحا

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في أمريكا قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل، لأول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2354.77 دولار للأوقية، وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2361 دولارا.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية لشهر أبريل وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأمريكي لتخفيضات للفائدة هذا العام.

وتوقع متعاملون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 % إلى 28.03 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 % إلى 992.89 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 978.03 دولار.

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