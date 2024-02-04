استفتاء في باريس لزيادة رسوم المواقف لسيارات الدفع الرباعي

سيارة دفع رباعي تسير في أحد شوارع باريس أمس. المصدر: إ.ب.أ

تجري باريس استفتاء بين مواطنيها، اليوم الأحد، حول ما إذا كانت ستتم زيادة رسوم المواقف لسيارات الدفاع الرباعي، لأسباب تتعلق بالبيئة والسلامة.

وستزيد الرسوم في مواقف السيارات العامة ثلاث مرات، بالنسبة إلى سيارات الدفع الرباعي، ما يؤدي إلى رفع الرسوم في مواقف السيارات لمدة ساعة واحدة، في وسط باريس، إلى 18 يورو "19.4 دولار"، بدلا من ستة يوروهات، حاليا و12 يورو، بدلا من أربعة يوروهات في الضواحي.

وسيتم تطبيق الرسوم الأعلى على السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الهجينة، التي تزن 6ر1 طن أو أكثر والسيارات الكهربائية التي تزن طنين أو أكثر.

وحجة المدينة لزيادة الرسوم بالنسبة إلى سيارات الدفع الرباعي، هي أن المركبات الثقيلة تسبب زيادة التلوث وتشغل مساحة واسعة من الأماكن العامة وتعرض السلامة على الطرق للخطر.

وربما يصوت نحو 1.3 مليون شخص في الاستفتاء، الذي يحمل عنوان "سيارات الدفع الرباعي أكثر أو أقل في باريس؟" ومن المتوقع صدور النتائج مساء اليوم الأحد.