45 شركة ألمانية تختزل أسبوع العمل في 4 أيام مع دفع الأجر بالكامل

أعلنت 45 شركة في ألمانيا اختبار نموذج أن يكون أسبوع العمل مكونا من أربعة أيام بدلا من خمسة أيام، في إطار مشروع ريادي كبير.

ومن سمات المشروع أن يحصل الموظفون على الرواتب نفسها مع العمل أربعة أيام فقط أسبوعيا.

وأعلنت شركة الاستشارات الوظيفية "إنترابرينور"، وهي الشركة المبادرة بهذا المشروع في ألمانيا، أن أغلب الشركات المشاركة تبدأ هذا الشهر في تنفيذ هذا النموذج، وأشارت إلى أن 15 % من الشركات غيرت بالفعل نظام أيام العمل مع بداية العام الجديد، وأضافت أن 20 % منها تستعد للبدء في ذلك في الأول من مارس المقبل.

وبحسب بيانات شركة إنترابرينور، فإن أكثر من نصف الشركات المشاركة في هذه المبادرة لديها ما يرواح بين عشرة و49 موظفا، وأوضحت أن القطاع الأكثر تمثيلا في هذه المبادرة هو قطاع "تكنولوجيا المعلومات"، بنسبة 14 %، لكن مؤسسات الحرف اليدوية والصناعية ممثلة بنسبة 6 % لكل منها.

يشار إلى أن أنصار هذه المبادرة في ألمانيا يتعاونون مع منظمة "أسبوع لأربعة أيام عالميا"، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى جعل أيام العمل الأسبوعية أربعة أيام بدلا من خمسة، وقامت بنقل المشروع بالفعل بشكل مشابه إلى عدة دول أخرى.

وتتعاون جامعة مونستر في ألمانيا مع هذا المشروع الريادي من الناحية العلمية. ومن شأن الشركات المشاركة أن تتبع نموذج "100-80-100"، أي إنجاز، 100 % من العمل خلال 80 % من الوقت، مع الحصول على أجر كامل بنسبة 100 %.