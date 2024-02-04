"سلوشنز" : الانتهاء من صفقة الاستحواذ على 40% من "ديفوتيم ميدل ايست" بـ 741 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" الانتهاء من الاستحواذ على 40% من شركة ديفوتيم ميدل ايست؛ وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ مبلغ 726.3 مليون درهم اماراتي (بما يعادل 741.7 مليون ريال سعودي تقريبا). وقد تم تمويل الصفقة من خلال مصادر سلوشنز الذاتية.

يهدف الاستحواذ إلى التوسع والتنوع في نطاق الأعمال لسلوشنز وتقديمها لخدمات متكاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات الرقمية لتلبية احتياجات السوق من المنتجات التقنية والحلول الرقمية في المملكة والمنطقة. وتمكين عملاء سلوشنز من مواكبة التطورات والابتكارات المتوالية في الخدمات التقنية والمنتجات الرقمية لتسريع التحول الرقمي لأعمالها وتحقيقها لأهداف النمو والاستدامة.

ويأتي الاستحواذ تماشيا مع استراتيجية سلوشنز (LEAP) للنمو والتوسع في خطوط الأعمال الواعدة لتمكين التحول الرقمي لعملائها وتقديم أفضل قيمة لمساهميها.