موظفو قطاعات التكنولوجيا والتمويل والإعلام أبرز ضحايا التسريح بعد طفرة الوباء

مع عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته، اكتشفت عديد من الشركات الكبرى العالمية أنها لم تعد بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الموظفين، الذين تم تعيينهم خلال الوباء، واستجابت للتسريح.

العاملون في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والإعلام، أبرز المتضررين، حيث تخلت شركات عنهم بعد توظيف أكثر من اللازم خلال كورونا في 2020، عندما اعتقدت أن الاتجاهات التي ظهرت آنذاك - خاصة الطفرة في التسوق عبر الإنترنت - ستستمر على قدم وساق.

تزامن نمو الوظائف الضخم في الأشهر القليلة الماضية مع إعلانات تسريح العمال من قبل عدد من الشركات الكبرى.

إذن، كيف يحدث كلاهما في الوقت نفسه؟ إنها ليست متناقضة كما قد يبدو. وقد تركزت تخفيضات الوظائف الأخيرة بشكل رئيس في عدد قليل من القطاعات: التكنولوجيا والتمويل والإعلام.

فنسبة إلى قوة العمل في الولايات المتحدة التي تبلغ 160 مليون شخص، كانت عمليات تسريح العمال حتى الآن ضئيلة مقارنة بالتوظيف القوي المستمر، بمتوسط شهري بلغ 248 ألف وظيفة أضيفت على مدى الأشهر الستة الماضية. ولا يزال معدل البطالة عند 3.7 % فقط، وهو أعلى بالكاد من أدنى مستوى له منذ 50 عاما.



الشركات الأمريكية



في يناير، أضافت الشركات الأمريكية وأصحاب العمل الآخرون 353 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة شهرية خلال عام واحد. كما عدلت الحكومة تقديراتها لمكاسب الوظائف في نوفمبر وديسمبر بمقدار 126 ألف وظيفة. قدمت البيانات أدلة دامغة على أن معظم الشركات، الكبيرة والصغيرة، واثقة بما يكفي بالاقتصاد لمواصلة التوظيف.

عديد من الشركات التي أعلنت عن تسريح العمال هي من بين الأسماء الأكثر شهرة: جوجل، وميتا الشركة الأم لفيسبوك، وأمازون، وإي باي، ويو بي إس.

وأفادت "تشالنجر"، وهي شركة رائدة في مجال التوظيف الخارجي، هذا الأسبوع بأن الشركات أعلنت عن تسريح 82 ألف عامل في يناير، وهو ثاني أكبر عدد من عمليات تسريح العمال في يناير منذ 2009.



زيادة الوظائف وخفضها



زيادة الوظائف وخفضها يحدثان في صناعات مختلفة في معظم الصناعات، حيث واصلت الشركات إضافة العمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية. على سبيل المثال، أضاف المصنعون 56 ألف منتج في نوفمبر وديسمبر ويناير مجتمعة. اكتسبت المطاعم والفنادق وشركات الترفيه ما يقرب من 60 ألفا خلال تلك الفترة. أضاف مقدمو الرعاية الصحية - المستشفيات ومكاتب الأطباء وأطباء الأسنان - عددا هائلا قدره 300 ألف.

وهي ليست جميعها وظائف منخفضة الأجر أيضا: فالقطاع الذي تسميه الحكومة الخدمات المهنية والتجارية، وهي فئة مترامية الأطراف تضم المحاسبين والمهندسين والمحامين وموظفي الدعم لهم، لديه 120 ألف وظيفة أكثر مما كان عليه في أكتوبر. وأضافت الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، التي استعادت مستويات التوظيف التي كانت عليها قبل الوباء في سبتمبر، ما يقرب من 120 ألف وظيفة خلال تلك الفترة.

وتؤكد مجموعة كبيرة من البيانات الأخرى أن سوق العمل تتمتع بصحة جيدة بشكل عام. ولا يزال عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة، الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مقياس لتسريح العمال، عند مستوى منخفض للغاية.

وتظهر البيانات غير الحكومية، بما في ذلك التوظيف الذي تتبعه شركة ADP، التي تقدم كشوف الأجور، أن شركات القطاع الخاص تستمر في إضافة العمال.