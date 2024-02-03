مسؤولون حكوميون وقادة أعمال: ريادة الأعمال تشكل اقتصادات المنطقة والعالم

قال محمد العبار، مؤسس "إعمار العقارية"، إن التكنولوجيا بشكل عام ترفع من مستوى الفكر البشري وهي ما تمنج القيمة الحقيقية لمنصة "نون" للتجارة الإلكترونية، التي أوضح أنها من المنصات القليلة التي انتقلت إلى الربحية في غضون خمسة أعوام فقط.

جاء ذلك خلال جلسة حوار للعبار بعنوان "نجاح باهر: ما يتطلبه بناء إمبراطورية أعمال" ضمن فعاليات افتتاح الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024".

وأضاف: "الكثير يسأل ما الفرق بين (نون) وإعمار، وهنا أقول: إننا في إعمار نبيع فقط أربعة منتجات، وهي غرفة نوم واحدة، اثنتان، ثلاثة، وأربعة، أما في (نون) فإننا نبيع 4 ملايين منتج، ومركز اتصال إعمار يتلقى 400 اتصال في اليوم، بينما يتلقى مركز اتصال (نون) 80 ألف اتصال في اليوم، وقد أردنا في نون أن يكون لدينا 400 مليون زائر في السنة، واليوم يزورنا أكثر من مليار زائر في السنة".

ونصح العبار أصحاب المشاريع الناشئة من الشباب: "أيا كان المكان الذي تعمل فيه، تأكد من التزامك بالمبادئ الرئيسة، وهي أن يكون لديك منتج جيد، وخدمة جيدة، ونجاح رائد الأعمال غير مرتبط بشخصه، بل جميعنا نتعلم من الآخرين، النجاح نتيجة من حولي، فهم من قاموا بجل العمل، لذا علينا أن نتحلى بالتواضع، وأن نعلم أننا لا نستطيع أن نقوم بكافة الأمور بمفردنا، بل هناك أشخاص مذهلون أينما حللنا، فلنتأكد دائما من أن يكونوا حولك، لأنهم هم من يثرون أعمالنا ويضيفون إليها القيمة الحقيقية".

انطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" تحت شعار "معا، نرسم المستقبل" في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويستضيف المهرجان أكثر من 200 متحدث من 15 دولة في واحد من أبرز فعاليات استعراض المهارات الريادية في المنطقة، على مدى يومي 3 و4 فبراير.

والمشاركون هم كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقادة الأعمال، وأصحاب رأس المال الاستثماري، وطلبة الجامعات، والفنانين، والأكاديميين، وأفراد المجتمع.

وفي سياق حديثها الملهم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة قالت المدفع: "اليوم، أريد أن أشارككم واحدا من أهم الدروس التي تعلمتها خلال أكثر من 10 آلاف ساعة من التواصل والنقاش والمحادثات المتعمقة مع رواد أعمال. توجد سمة مشتركة تجمع أكثر رواد الأعمال نجاحا ممن قابلتهم؛ وهي قدرتهم على اتخاذ الخطوة الأولى والانطلاق، ليس لمرة واحدة فقط، وإنما مرة تلو أخرى، فجميع من نجحوا اختاروا الشجاعة بدلا من الراحة، وفضّلوا دائماً العمل الدؤوب على التقاعس والتراخي، والنصيحة التي أريد أن أقدمها لكم اليوم هي: انطلقوا فقط واتخذوا الخطوة الأولى".

وأكد الأمير فيصل بن بندر، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على دور الشباب كقوة دافعة للابتكار والتنمية، وأنهم ثروة الحاضر والمستقبل، مشيدا بالطاقة والشغف اللذين يتمتعون بهما، وداعيا إياهم إلى تبني الابتكار والإبداع واستثمار التكنولوجيا في تشكيل مستقبل أفضل لهم ومجتمعاتهم.

وتطرق إلى قطاع ألعاب الفيديو كمثال على صناعة عالمية تجمع بين التقنية والترفيه، وتعزز التواصل والتفاعل بين الناس من مختلف الثقافات والخلفيات. وأشاد بالنجاحات والإنجازات التي حققها المبتكرون العرب والخليجيون في هذا المجال، مؤكداً دعم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لهذا القطاع ولرواد الأعمال الذين يسعون إلى تطويره وتحسينه.