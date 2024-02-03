مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من حساباتهم

أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019.

ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية 95 % من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، حتى بات أكثر من 80 % من السكان تحت خط الفقر.

وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار معظمها مستحق لدى البنك المركزي.

ومنعت المصالح الخاصة للطبقة السياسية والاقتصادية الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للبنان. وتشمل هذه الإصلاحات إقرار تشريعات لحل أزمة لبنان المصرفية وتوحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية.

وحث صندوق النقد الدولي لبنان على النظر في زيادة الإنفاق الاجتماعي بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا، وقال الصندوق في وقت سابق إن لبنان سيغرق في أزمة لن تنتهي أبدا ما لم ينفذ إصلاحات سريعة.

وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.