المشرعون الأرجنتينيون يوافقون على حزمة إصلاحات بعد نقاش ماراثوني

وافق مجلس النواب الأرجنتيني من حيث المبدأ على حزمة تشريعات شاملة مقدمة من الحكومة بقيادة الرئيس خافيير ميلي، بعد جلسة ماراثونية استمرت ثلاثة أيام.

وبعد نحو 30 ساعة من المناقشات، صوت 144 نائبا لصالح حزمة الإصلاحات يوم الجمعة، مقابل 109 نواب عارضوها. وتنص الحزمة التي تشمل نحو 300 قانون على نقل جزء من الصلاحيات التشريعية للحكومة لمدة عامين، وخصخصة عديد من الشركات المملوكة للدولة، وإدخال تعديلات على قوانين الضرائب والانتخابات.

وبمجرد الموافقة على الحزمة من حيث المبدأ، سيبدأ النقاش حول القوانين الفردية الأسبوع المقبل. كما يجب أن يوافق مجلس الشيوخ أيضا على المشروع.

يذكر أن ميلي لا يملك أغلبية في الكونجرس واضطر إلى إجراء مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة لدفع أعضاء البرلمان والأحزاب الأخرى إلى دعم مشروعه.