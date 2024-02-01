نقص المياه يعلن حالة الطوارئ في كتالونيا

تعتزم الحكومة الإقليمية في كتالونيا إعلان حالة طوارئ بدءا من غد الجمعة في برشلونة و201 بلدية أخرى في الإقليم شمال شرقي البلاد، بسبب نقص المياه.وقالت الحكومة: ستكون هناك قيود جديدة على الاستهلاك تؤثر في نحو ستة ملايين شخص في مقاطعتي برشلونة وجيرونا من إجمالي عدد سكان يبلغ نحو ثمانية ملايين نسمة في إقليم كتالونيا.وتخضع 30 بلدية في مقاطعة تاراجونا بالفعل لحالة طوارئ منذ عدة أشهر.وقال بيري أراجونيس، رئيس إقليم كتالونيا: إن مناطق أخرى خضعت لما يسمى بحالة ما قبل الطوارئ، مشيرا إلى أن كتالونيا تعاني أسوأ موجة جفاف منذ نحو قرن.ويقتصر استهلاك المياه في كتالونيا، التي تعد وجهة شهيرة لقضاء العطلات، الآن على 200 لتر كحد أقصى للشخص الواحد في اليوم.وإذا تدهور الوضع أكثر، يمكن تخفيض هذا الحد في مرحلة ثانية إلى 180 لترا وإلى 160 لترا في مرحلة ثالثة.وسيتضرر المزارعون بشدة وسيتعين عليهم خفض استهلاكهم بنسبة 80%. ويتعين على قطاع تربية الماشية خفض الاستهلاك بنسبة 50% والصناعة بنسبة 25%.ويجري فرض عقوبات تصل إلى 150 ألف يورو (162390 دولارا) على من يخالف هذه القرارات.