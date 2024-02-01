124 مليون فرد يعملون لحسابهم الخاص في الصين بنهاية 2023

بلغ إجمالي عدد الأفراد العاملين لحسابهم الخاص الذين تم تسجيلهم في الصين 124 مليون فرد بحلول نهاية العام الماضي، ما يمثل 67.4 في المائة من الكيانات التجارية على الصعيد الوطني.

وقال رن دوان بينغ، المسؤول في الهيئة الوطنية لتنظيم السوق خلال مؤتمر صحافي، إن هؤلاء الأفراد وفروا فرص عمل لنحو 300 مليون شخص في الصين.

وتم تسجيل نحو 22.58 مليون فرد من هذا القبيل حديثا في 2023، ما يمثل توسعا بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف رن أن التطور المطرد للأفراد العاملين لحسابهم الخاص قد ساعد في الحفاظ على حيوية الشوارع وسبل المعيشة لمئات الملايين من الأسر، ما يظهر الحيوية والمرونة القويتين للاقتصاد الصيني.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أصدرتها بورصة شنتشن للأوراق المالية أن الشركات المدرجة في البورصة شهدت أداء مطردا خلال العام الماضي، حيث حققت أكثر من 60 % منها أرباحا.

ومن بين الشركات الـ1484 التي أعلنت تقارير أدائها التشغيلي، سجلت 599 شركة نموا بنسبة أكثر من 50% في صافي أرباحها، فيما شهدت 353 شركة نموا بنسبة أكثر من 100% في صافي أرباحها.

وسجلت الشركات المدرجة في البورصة زيادة في إجمالي صافي الأرباح، ليصل الإجمالي إلى 390.16 مليار يوان (54.92 مليار دولار) خلال 2023.

وشهدت الشركات في الصناعات الناشئة الاستراتيجية نموا قويا خلال العام الماضي، حيث ازداد صافي الأرباح للشركات في قطاعي مركبات الطاقة الجديدة وتصنيع المعدات الراقية بنسبتي 44.65% و64.34% على التوالي.