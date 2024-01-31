 منتدى قادة الأعمال يختتم أعماله في الرياض

اختتمت اليوم أعمال منتدى قادة الأعمال الذي أقيم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع نادي جامعة هارفارد بمشاركة عدد من القيادات والمتحدثين في قطاعات متنوعة من داخل السعودية وخارجها.

وأكدت الأميرة نوف بنت خالد مدير التسويق في وزارة الرياضة أهمية الدور المحوري لتعزيز التواصل بين الثقافات والحضارات كافة، مبينة أن السعودية ومن خلال استضافاتها للعديد من البطولات العالمية حققت العديد من المكتسبات من تطوير للبنية التحتية وتبادل الخبرات واستقبال العديد من السائحين خلال هذه الاستضافات، مشيرة إلى أهمية أن تعمل وسائل الإعلام العالمية على نقل الصورة الحقيقية للنجاحات السعودية.

وبينت أن السعودية شهدت نموا لافتا في نسب ممارسة الأفراد للرياضة، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في رفع جودة الحياة ويعزز من الصحة العامة.

من جانبه قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، خلال مشاركته في أعمال المنتدى، إن دول الخليج العربي تشهد نهضة كبيرة في مجالاتها كافة، مؤكدا أهمية الاستثمار في المواهب إضافة إلى تعزيز نمو رأس المال البشري.

وتناول المنتدى في جلساته بيومه الختامي أثر تنمية وتطوير المواهب على رأس المال البشري، والقدرة على التأثير وتشكيل تصورات جديدة ومختلفة إضافة إلى السينما ورسائلها المتعددة، إضافة إلى عالم الألعاب الإلكترونية وصناعتها.