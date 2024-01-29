مسؤول في "المركزي الأوروبي": لن نتعجل بخفض الفائدة

قال بيتر كازيمير العضو في مجلس البنك المركزي الأوروبي: إن البنك لن يتعجل في خفض معدل الفائدة لتجنب التأثير في التقدم الذي تم إحرازه بشأن التضخم، مشيرا إلى أنه من المرجح خفض الفائدة في يونيو المقبل وليس أبريل المقبل.

ووفقا لـ "د. ب. أ"، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن كازيمير القول: " التصرف بتعجل بناء على مفاجآت قصيرة المدى دون مزيد من الوضوح على المدى المتوسط سيعد أمرا ينطوي على خطورة". وأضاف "يمكن لذلك أن يعرقل بسهولة التقدم الذي أحرزناه نحو الوصول لهدفنا".