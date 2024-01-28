ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام

ارتفعت صادرات ست شركات كورية جنوبية لصناعات السيارات إلى أعلى مستوياتها خلال ثمانية أعوام.

وصدرت الشركات الست 2.76 مليون سيارة إلى 196 دولة خلال العام الماضي.

وبحسب "الألمانية"، أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الكورية أن حجم صادرات شركة هيونداي موتور وكيا كورب وأربع شركات أخرى ارتفع بنسبة 20.1 في المائة خلال 2023، مقارنة بـ 2022. وهذه أول مرة منذ 2015 تحقق الشركات صادرات سنوية تتجاوز أكثر من 2.7 مليون وحدة.

وقامت الشركات بتصدير 1.3 مليون وحدة للولايات المتحددة الأمريكية، تليها كندا بواقع 218 ألفا و721 وحدة وأستراليا 169 ألفا و205 سيارات وألمانيا بواقع 92 ألفا و692 وحدة.

كما باعت الشركات 2671 سيارة و 1506 سيارات للصين واليابان على التوالي.

وتراجعت الصادرات لروسيا بنسبة 94.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 808 سيارات العام الماضي.