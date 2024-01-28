منتدى الألكسو يستقبل 40 مشروع شراكة بقيمة 7.6 مليون دولار 36% لجهات سعودية

استقبلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، في أول نسخة لمبادرة السعودية "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات" الذي ينعقد اليوم وغدا في تونس أكثر من 7.68 مليون دولار، ويشكل هذا الرقم مجموع قيمة الشراكات التي وقعتها المنظمة مع 31 جهة من 17 دولة عربية تمثل 77 في المائة من عدد الدول الأعضاء في المنظمة، فيما بلغ عدد مشاريع هذه الشراكات 40 مشروعا.



وشهد منتدى الألكسو للأعمال والشراكات، الذي يعقد لأول مرة في تاريخ منظمة الألكسو منذ تأسيسها قبل 54 عاما، ويعد الأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة، تسجيل أرقام غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة الشراكات الموقعة 59 ضعف ميزانية المنتدى، فيما تخطت عوائد الشراكات الموقعة 5984 في المائة من موازنة المنتدى، في حين أن مجموع قيمة الشراكات الموقعة وهو 7.68 مليون دولار يمثل 84 في المائة من ميزانية المنظمة السنوية، حيث يشكل المنتدى نموذج عمل نوعي، ويرتكز على عقد الشراكات وفق مشاريع محددة بأطر زمنية وأهداف واضحة ومخرجات قابلة للتنفيذ والقياس، وهو ما شكل عاملا بارزا في جذب الشراكات.



وفي الوقت الذي بلغت فيه عدد المشاريع الموقعة في المنتدى 40 مشروعا، استحوذت الجهات السعودية على النسبة الكبرى منها بواقع 36 في المائة، فيما كان نصيب المغرب 9 في المائة، وتونس 7 في المائة واليمن 7 في المائة، والأردن 4 في المائة، وفلسطين 4 في المائة والكويت 4 في المائة، وجيبوتي 2 في المائة، والسودان 2 في المائة، وسورية 2 في المائة، والصومال 2 في المائة، والعراق 2 في المائة، وقطر 2 في المائة، ولبنان 2 في المائة، وليبيا 2 في المائة، ومصر 2 في المائة، وموريتانيا 2 في المائة.