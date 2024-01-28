3.88 تريليون دولار أصول صندوق الاكتتاب العام في الصين بنهاية 2023

بلغت قيمة الأصول التابعة لإدارة صندوق الاكتتاب العام في الصين 27.6 تريليون يوان (3.88 تريليونات دولار) حتى نهاية 2023.



وأفادت بيانات الجمعية الصينية لإدارة الأصول وفقا لـ "شينخوا"، أنه حتى نهاية العام الماضي تم تشغيل 11.528 صندوق اكتتاب عام من قبل 145 شركة لإدارة الصناديق.



وأوضحت أن قيمة الصناديق المغلقة بلغت 3.8 تريليون يوان، فيما بلغ حجم الصناديق المفتوحة 23.8 تريليون يوان.