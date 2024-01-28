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أخبار اقتصادية- عالمية

3.88 تريليون دولار أصول صندوق الاكتتاب العام في الصين بنهاية 2023

3.88 تريليون دولار أصول صندوق الاكتتاب العام في الصين بنهاية 2023

"الاقتصادية" من الرياض

بلغت قيمة الأصول التابعة لإدارة صندوق الاكتتاب العام في الصين 27.6 تريليون يوان (3.88 تريليونات دولار) حتى نهاية 2023.
 
وأفادت بيانات الجمعية الصينية لإدارة الأصول وفقا لـ "شينخوا"، أنه حتى نهاية العام الماضي تم تشغيل 11.528 صندوق اكتتاب عام من قبل 145 شركة لإدارة الصناديق.
 
وأوضحت أن قيمة الصناديق المغلقة بلغت 3.8 تريليون يوان، فيما بلغ حجم الصناديق المفتوحة 23.8 تريليون يوان.

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