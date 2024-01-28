فوز 13 مرشحا بعضوية مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين لـ 4 أعوام

فاز 13 مرشحا بعضوية مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين لدورته الجديدة الممتدة لأربعة أعوام مقبلة من أصل 20 صحافيا وصحافية تنافسوا على تلك المقاعد.

وضمت قائمة المستقبل الفائزة الأسماء التالية: محمد البيشي، زيد بن كمي، فيصل عباس، عضوان الاحمري، علي الحازمي، فاطمة العوفي، لمى الشثري، مي الشريف، نور نقلي، بشرى الربيعة، حامد الشهري، ذكرى العطيوي، ممدوح المهيني.

وكانت قد انطلقت اليوم الأحد، أعمال اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الصحافيين السعوديين، وتم خلالها، المصادقة على القوائم المالية للهيئة عن الأعوام 2021 و2022 و2023، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة السابق.