هيئة الترفيه السعودية تطلق برنامج الإقامة الذهبية قريبا

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، اليوم، إطلاق برنامج الإقامة الذهبية، وهو مشروع يعكس التزام السعودية بتوفير بيئة ملهمة للمتعاونين والمستثمرين.

ويأتي برنامج الإقامة الذهبية، الذي أعلنه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، كمبادرة رئيسة تهدف إلى جذب الكفاءات والمواهب الإبداعية، وفتح أفق جديد للابتكار في قطاع الترفيه.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" يستهدف البرنامج متعاونين عاشوا تجاربهم الإبداعية مع الهيئة في الفترة السابقة، وكذلك الذين يعملون حاليا على تحويل رؤى جديدة إلى حقيقة ملموسة.

وستشمل الدفعة الأولى المتوقعة لهذا البرنامج، أكثر من 300 شخص، ما يعكس التفاعل الكبير والاهتمام الذي أثارته هذه المبادرة في أوساط المهتمين بقطاع الترفيه. يتيح البرنامج للمستفيدين الاستمتاع بإقامة فاخرة وامتيازات فريدة خلال فعاليات موسم الرياض والفعاليات الثقافية.

ومن المتوقع أن يشهد البرنامج إقبالا كبيرا من الكفاءات الدولية، ما سيسهم في تعزيز مكانة السعودية كمحور حيوي للابتكار والتميز في مجالات الترفيه والفعاليات الثقافية.