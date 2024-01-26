الدولار يستقر قبل بيانات التضخم الأمريكية واليورو يهبط

استقر الدولار اليوم إذ يدرس المتعاملون مدى تأثير بيانات النمو الاقتصادي إلى جاءت أقوى من المتوقع على مسار قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" بشأن الفائدة وينتظرون بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الأدلة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأخير ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3 % ، متجاوزا التوقعات بنمو قدره 2.0 % كما أظهرت البيانات أيضا تراجع الضغوط التضخمية.

ووفقا لـ "رويترز " قال تشارو تشانانا رئيس وحدة تحليل العملات لدى ساكسو سنغافورة "جددت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الآمال في الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي، لكن سوق السندات ركزت أكثر على عنصر انخفاض التضخم في التقرير الأمر الذي دفع العائدات للانخفاض".

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، حول 103.53 خلال ساعات التداول الآسيوية بعد ارتفاعه بنحو 0.2 % خلال الليل. وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.11 % .

وارتفع الدولار نحو 2 % منذ بداية العام مع تقلص توقعات السوق إلى حد ما بشأن خفض الفائدة الأمريكية مقارنة بأواخر العام الماضي.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات إلى 1.08385 دولار لكنه ظل فوق أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.08215 دولار الذي لامسه أمس .