«أبوظبي الإسلامي» يعتزم زيادة إقراض الشركات والتوسع في السعودية

قال محمد عبد الباري الرئيس المالي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن البنك يستهدف اغتنام مزيد من الفرص في إقراض الشركات هذا العام ضمن استراتيجيته للنمو والاستفادة من الفرص في القطاعات التجارية والعقارية.

وخارج الإمارات، يخطط أبوظبي الإسلامي لتعزيز وجوده في السعودية مع مواصلة الاستثمار في مصر على الرغم من "التحديات" الحالية.

ولم يكشف عبد الباري لرويترز عن تفاصيل خطط التوسع في السعودية لكنه أضاف أن السوق جذابة على جبهات عديدة و"يوفر فرصا للمشاركة في صناعات كثيرة في حدود رغبة البنك في المخاطرة". وقال عبد الباري "نظرا لوجودنا الكبير بالفعل في مصر، فربما تحظى السعودية بقدر أكبر قليلا من اهتمامنا ربما في المستقبل القريب".

ونشر البنك أمس الثلاثاء تسجيله زيادة 45 في المائة في صافي أرباح العام بأكمله إلى مستوى قياسي مرتفع عند 5.25 مليار درهم (1.43 مليار دولار) مدعوما بنمو العائدات بنحو 40 في المائة.

وقال عبد الباري إن هناك فرصا للبنك في طائفة من المجالات مثل التصنيع والسياحة والعقارات ما يحفز نموه في قطاع الشركات.

وأضاف "نتطلع إلى التعامل المصرفي مع هذا القطاع والذهاب إلى الكيانات الكبيرة والمتوسطة في إطار رغبتنا للمخاطرة".

ويتمتع أبوظبي الإسلامي بحصة سوقية قوية في خدماته المصرفية للأفراد قال عبد الباري إنها تراوح بين 15 و16 في المائة محليا.