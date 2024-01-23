"فيتش" تتوقع استمرار نمو إصدارات الدين في السعودية 2024

رجحت "فيتش" أن تواصل سوق إصدار الديون نموها في السعودية خلال العام الجاري، بعدما توسعت 14.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 360 مليار دولار في نهاية 2023. على المدى المتوسط، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث أن يصل حجم الدين المستحق إلى 500 مليار دولار في المملكة.

ووفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" بلغ إجمالي الصكوك المستحقة والتي تصنفها الوكالة نحو 50 مليار دولار في السعودية نهاية 2023، 97.3 في المائة منها من الدرجة الاستثمارية، وجميع مصدري الصكوك يتمتعون بنظرة مستقبلية مستقرة.

ولم يتخلف عن السداد أي من الجهات المصدرة للصكوك في 2023"، حسبما قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "فيتش".

وتوقع تقرير وكالة التصنيف الائتماني، استمرار نمو سوق الدين السعودية في العام الجديد مدعوما بإصدارات الحكومة محليا ودوليا لتلبية احتياجات التمويل، ومدفوعات الديون المستحقة.