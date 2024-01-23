23 مرشحا لعضوية مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين

عقدت لجنة أعمال اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين، ومراقبة الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الهيئة، ولجنة التظلمات، اجتماعها ظهر هذا اليوم الإثنين، بمقر الهيئة بالرياض.

وتابعت اللجنة الإجراءات التي تم اتخاذها، والإجراءات التي سيعمل بها خلال اجتماع الجمعية العمومية للهيئة، والتجربة العملية للخطوات الإلكترونية التي سيتم الاستعانة بها، بدءا من تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية، وانتهاء بالعملية الانتخابية من خلال التصويت الإلكتروني في مقر الهيئة.

ونظرت اللجنة في الطلبات التي تقدم بها عددا من أعضاء الهيئة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، والتي توافرت فيهم الشروط وفقا للائحة الهيئة، وعددهم 23 إعلاميا وإعلامية.

وأهاب خالد المالك رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأعضاء الجمعية العمومية المتفرغين ممن سددوا رسوم الاشتراك عن 2023، الاستجابة للدعوة التي تم إرسالها لهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية، التي ستعقد في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد 28 يناير الجاري، بمقر الهيئة بالرياض، حيث يبدأ تسجيل الحضور من الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم.

وحث المالك، في بيان رسمي، أعضاء الجمعية العمومية، بالمشاركة بفاعلية في أعمالها، وانتخاب من يرونه الأنسب لتمثيلهم في مجلس إدارة الهيئة الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح لخدمة أهداف الهيئة وتطلعات زملاء المهنة.