برج إيفل يستعيد بريقه بعد سنوات الجائحة.. 6.3 مليون زائر في 2023

مع 6.3 مليون زائر في عام 2023، استقطب برج إيفل، أشهر معالم باريس الساحية، أعدادا من الزائرين أكبر من تلك التي سجلها عام 2019 قبل جائحة كوفيد، على ما أعلنت الشركة المشغلة للموقع.

العام الماضي، الذي شهد زيادة في معدلات الارتياد بنسبة 8 في المائة مقارنة بعام 2022، "تميز بسلسلة تكريمات لغوستاف إيفل بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته" وإقامة خدمات جديدة مثل الجولات المصحوبة بمرشدين سياحيين أو مطاعم يديرها طهاة كبار بينهم فريديريك أنتون وتييري ماركس، على ما أكدت الشركة في بيان.

واضطر برج إيفل الذي استقطب ما يصل إلى سبعة ملايين زائر في عام 2014 و6.2 مليون آخرين في عام 2019، إلى الإغلاق من منتصف مارس حتى نهاية يونيو 2020، خلال فترة الحجر الأولى المرتبطة بالجائحة، ثم مرة أخرى من نهاية أكتوبر 2020 حتى منتصف يوليو 2021. وأعيد افتتاح المعلم لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر في عام 2021، واستقبل 2.1 مليون زائر في ذلك العام.

ولا يزال الفرنسيون أبرز الزوار لهذا المعلم الباريسي (18,9 في المائة)، يليهم السياح من أمريكا الشمالية (18 في المائة)، خصوصا من الولايات المتحدة (13,2 في المائة).

ويمثل الأوروبيون، باستثناء الفرنسيين، 44 في المائة من الزوار، فيما ناهزت نسبتهم 40 في المائة في 2019.

